Белгород атаковали неизвестные беспилотники: раздаются взрывы

Над русским городом кружат дроны
Вечером 25 марта и в ночь на 26 марта 2025 годаБелгород подвергся атаке неизвестных дронов.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Беспилотники продолжают кружить также над Белгородским районом.
Официальной информации пока нет.
Есть только уточненная информация о последствиях атаки дрона в селе Бессоновка Белгородского района.
"В городскую больницу №2 г. Белгорода обратился водитель скорой помощи, который в момент атаки находился рядом с машиной. Врачи диагностировали пострадавшему минно-взрывную травму. После оказания необходимой помощи его отпустили на амбулаторное лечение", — сообщил губернатор.
Тем временем о громких звуках взрывов сообщают жители Белгорода. Предварительно работает система ПВО, как будто сбита минимум одна воздушная цель.
Первые громкие звуки взрыва на небе над районом Харгора раздались около 00:15 по местному времени. Мол, также были слышны звуки, характерные для пролета БПЛА, в юго-западной части города. Беспилотники летели низкой высотой. Пока информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что ночью 20 марта беспилотники атаковали Саратов и Энгельс.
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