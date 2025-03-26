Бєлгород атакували невідомі безпілотники: лунають вибухи

Увечері 25 березня та у ніч проти 26 березня 2025 року Бєлгород зазнав атаки невідомих дронів.

Про це повідомили очевидці у соціальних мережах.

Безпілотники продовжують кружляти також над Бєлгородським районом.

Офіційної інформації наразі немає.

Є лише уточнена інформація про наслідки атаки дрона у селі Безсонівка Бєлгородського району.

"До міської лікарні №2 м. Білгорода звернувся водій швидкої допомоги, який у момент атаки знаходився поряд з машиною. Лікарі діагностували постраждалому мінно-вибухову травму. Після надання необхідної допомоги його відпустили на амбулаторне лікування", - повідомив губернатор.

Тим часом про гучні звуки вибухів повідомляють мешканці Бєлгорода. Попередньо працює система ППО, начебто збита мінімум одна повітряна ціль.

Перші гучні звуки вибуху на небі над районом Харгора пролунали близько 00:15 за місцевим часом. Мовляв, також було чутно звуки, характерні для прольоту БПЛА, у південно-західній частині міста. Безпілотники летіли низькою висотою. Наразі інформації про руйнування та постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що вночі, 20 березня, безпілотники атакували Саратов та Енгельс.

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