“Енгельс” у вогні: що вразила Україна на стратегічному аеродромі РФ

“Енгельс” — один із найбільш захищених об’єктів у тилу РФ, після Москви та Ленінградської області.

На аеродромі “Енгельс” у Саратовській області Росії, який став ціллю українського удару, могла перебувати велика партія крилатих ракет Х-101.

Про це повідомив військовий експерт Костянтин Криволап в ефірі телемарафону.

За його словами, станом на вечір 19 березня на аеродромі залишалося три Ту-95МС і, ймовірно, два Ту-160. Після попередніх ударів росіяни майже не використовували “Енгельс”, однак через проблеми з обслуговуванням авіації на інших базах змушені були повернутися.

“Коли з’явилися удари “Довгим Нептуном” (новою українською ракетою дальністю до 1000 км), я думав, що вони взагалі покинуть цей аеродром”, — зазначив Криволап.

Однак напередодні на базу прибули транспортні літаки Ан-124 “Руслан” і Іл-76, які, ймовірно, доставили велику партію ракет Х-101. За словами експерта, Іл-76 може перевозити до 8 таких ракет, а “Руслан” — ще більше.

“Для спорядження прилітав лише один Ту-95МС, а це означає, що на борту було не більше 2-4 ракет. Тобто там залишалася досить велика кількість боєприпасів”, — пояснив він.

Також поблизу аеродрому розташовані НПЗ, стратегічна нафтобаза “Кристал” та склади реактивного пального, які теж могли стати ціллю удару.

За словами Криволапа, точні наслідки атаки поки невідомі, але з огляду на масштаб пожежі, що виникла після удару, можна припустити, що Україна застосувала не лише безпілотники.

Нагадаємо, в Генштабі підтвердили, що в ніч проти четверга, 20 березня, українські Сили оборони завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області РФ.

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