В Україні дешевшає морква: фермери розпродають запаси

Зниження цін спричинене великою пропозицією некондиційної продукції, яка швидко втрачає якість через теплу зиму.

Цього тижня на українському ринку моркви спостерігається зниження цін.

За даними EastFruit, фермери почали активніше продавати запаси зі сховищ, що стало основною причиною здешевлення.

Наразі моркву реалізують на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Вартість коренеплоду коливається в межах 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).

Зниження цін спричинене великою пропозицією некондиційної продукції, яка швидко втрачає якість через теплу зиму. Через це дрібні господарства змушені розпродувати свої запаси. Водночас виробники якісної моркви, які не мають проблем зі зберіганням, тимчасово призупинили продаж, очікуючи кращих цін.

Попри зниження вартості, нинішні ціни на моркву все ще втричі вищі, ніж у березні 2024 року. Однак учасники ринку не виключають подальшого здешевлення через низький рівень торговельної активності.

Нагадаємо, на поточному тижні на ринку тепличних помідорів в Україні спостерігалося посилення підвищувальних цінових тенденцій.