В Украине дешевеет морковь: фермеры распродают запасы

Снижение цен вызвано большим предложением некондиционной продукции, быстро теряющей качество из-за теплой зимы.
На этой неделе на украинском рынке моркови наблюдается снижение цен.
По данным EastFruit, фермеры начали активнее продавать запасы из хранилищ, что явилось основной причиной удешевления.
Пока морковь реализуют на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели. Стоимость корнеплода колеблется в пределах 25–32 грн/кг ($0,60–0,77/кг).
Снижение цен вызвано большим предложением некондиционной продукции, быстро теряющей качество из-за теплой зимы. Поэтому мелкие хозяйства вынуждены распродавать свои запасы. В то же время производители качественной моркови, у которых нет проблем с хранением, временно приостановили продажу, ожидая лучших цен.
Несмотря на снижение стоимости, нынешние цены на морковь все еще в три раза выше, чем в марте 2024 года. Однако участники рынка не исключают дальнейшего удешевления из-за низкого уровня торговой активности.
Напомним, на текущей неделе на рынке тепличных помидоров в Украине наблюдалось усиление повышающих ценовых тенденций.
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