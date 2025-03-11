Сигареты снова подорожают уже через три недели: налоговики объяснили, чего ожидать

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что с начала следующего месяца все производители и импортеры табачных изделий должны использовать новый коэффициент при расчете минимального акцизного налога. Размер коэффициента от 1 апреля составит 1,1 и будет действовать до конца 2025 года.

Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на материалы "Ліга.Закон".

Такое решение было принято на основании анализа акцизных сборов с табачных изделий за прошлый год. Выяснилось, что "доля налоговых обязательств в средневзвешенной розничной цене сигарет составила 55,8%, что ниже установленного уровня в 60%".

Ожидается, что увеличение коэффициента для расчета акциза на табачные изделия приведет к новому скачку цен. Но пока неизвестно, на сколько в среднем подорожает одна пачка сигарет.

Напомним, подорожание табачных изделий неизбежно. Цены будут расти в несколько этапов в течение следующих четырех лет.

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