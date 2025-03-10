Украинцам следует готовиться к возможным изменениям в ценах на продукты и другие товары: в чем причина

Национальный банк поднимает учетную ставку до 15,5%, чтобы снизить давление на цены и стабилизировать рынок.

В Украине уровень инфляции в январе достиг 12,9% в годовом исчислении, а в феврале этот показатель продолжил расти под влиянием краткосрочных факторов.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Как стало известно, основными факторами роста инфляции в Украине есть ухудшение урожаев и увеличение расходов предприятий. С 7 марта 2025 года учетная ставка поднимется до 15,5%, что должно стабилизировать цены. Война и разрушение энергетической инфраструктуры продолжают оказывать влияние на себестоимость товаров.

Кроме того, инфляционное давление в Украине усиливается из-за войны, увеличения себестоимости продукции и разрушения энергосистемы. В то же время, НБУ ожидает замедление инфляции во втором полугодии.

"Благодаря мерам НБУ и постепенному исчерпанию влияния временных движителей инфляции, она должна вернуться на траекторию замедления во втором полугодии и снизиться до однозначного уровня в конце года", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Нацбанке рассказали, как хотят обуздать инфляцию.

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