Почему в Украине подорожали яйца и что будет дальше с ценами

Проблемы на польском рынке могут повлечь за собой краткосрочный рост цен на яйца в Украине, однако существенного подорожания не прогнозируется.

Об этом пишет Agronews.

По словам Максима Гопко, аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), поголовье кур в Украине осталось на уровне прошлого года, что позволяет сдерживать резкие колебания цен.

Украина является крупнейшим поставщиком яиц в ЕС, поэтому рост экспорта в Польшу может повлиять на внутренний рынок, хотя только в незначительной степени.

По состоянию на 7 марта стоимость десятка яиц составляет от 62,99 до 72,3 грн. Нефасованные яйца стоят в среднем 5,57 грн за штуку.

Главный фактор, который может временно повлиять на стоимость яиц – Пасха, которую украинцы будут праздновать 20 апреля. Традиционно в этот период спрос на яйца растет, что может вызвать краткосрочное удорожание.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что серьезного удорожания в ближайшее время не будет.

Напомним, осенью 2024 года цены на яйца резко выросли. В ноябре Антимонопольный комитет Украины начал проверку вероятного сговора среди производителей яиц.

Годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье 2024 года повысились, на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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