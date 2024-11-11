В Украине взлетели цены на яйца, но это не конец: когда стоимость снизится

В украинских магазинах и рынках существенно взлетели цены на яйца. Эксперты называют причиной удорожания сезонного фактора и роста цен на корма.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в комментарии "Суспильному".

Он отмечает, что из-за похолодания продуктивность кур снижается, а также происходит обновление поголовья, что обычно приводит к уменьшению количества яиц. По словам представителя Минагрополитики, в октябре этого года производство яиц сократилось на 5% по сравнению с прошлым годом.

Еще один значительный фактор, влияющий на стоимость яиц, это удорожание кормов. Высокие цены на зерно после возобновления экспорта повысили себестоимость производства яиц, поскольку зерновые культуры составляют основную часть кормов. Хотя это и увеличивает доходы фермеров, более дорогие корма повышают конечную стоимость яиц.

Высоцкий прогнозирует, что максимальные цены на яйца будут наблюдаться еще в начале ноября. Впоследствии их стоимость будет постепенно уменьшаться. Впрочем, и для этого есть одно условие – стабильная работа энергосистемы.

"Практика 2-летней давности показала, что начало ноября — это пик и потом есть постепенное выравнивание и снижение цен на яйца. Однозначно после нового года это будет снижение очень часто и карбильное", — отметил он.

Как сообщалось, в Украине резко поменялась цена на мед. Стоимость меда начала снижаться еще в прошлом сезоне, а в этом году так и не выросла. На низкую цену на мед повлияли несколько факторов.

Пора покупать мед! Цены – рекордно низкие!

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