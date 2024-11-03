Цены на морковь в Украине бьют рекорды – и это еще не конец

Стоимость моркови в Украине достигла 18-25 грн/кг из-за активных закупок оптовиками и населением. Цены уже в 3,3 раза выше, чем в прошлом, и могут продолжить рост.

Об этом пишет EastFruit.

Сегодня фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 18-25 грн/кг ($0,16-0,22/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Однако отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, закупаемой для заделки в хранилища.

По данным аналитиков, сейчас цены на качественную морковь в Украине уже в среднем в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время некоторые производители планируют и дальше повышать цены на морковь при сохранении современных темпов сбыта.

Ранее стало известно, что в Украине четыре недели подряд продолжается рост цены на тепличные огурцы. Одной из причин такой ситуации явилось существенное сокращение предложения огурцов из местных хозяйств.

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