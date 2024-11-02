Удорожание продолжается: в Украине растет цена на огурцы

В Украине четыре недели подряд продолжается рост цен на тепличные огурцы. Одной из причин такой ситуации явилось существенное сокращение предложения огурцов из местных хозяйств.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты отметили, что местным фермерам до конца сезона удается повышать цены на продукцию практически ежедневно.

Так, по состоянию на 1 ноября, производители отгружали тепличные огурцы от 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) в зависимости от качества и объемов партии, что в среднем на 13% дороже недели ранее.

Аналитики добавили, что в настоящее время многие комбинаты уже заявили о фактическом завершении сезона реализации, тогда как остальные хозяйства предлагают эту продукцию лишь небольшими партиями.

"В то же время спрос на огурцы на внутреннем рынке Украины остается достаточно высоким, что и провоцирует стремительный рост цен", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сейчас тепличным комбинатам удается продавать огурцы уже в среднем на 57% дороже, чем за аналогичный период предыдущего года. Игроки рынка отметили, что не исключают вероятность дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффекта переноса девальвации гривны.

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