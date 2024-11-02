Отец с дочерью расшифровали "сигнал пришельцев" с Марса

Сотни ученых полтора года пытались разгадать эту тайну, но их попытки были тщетными.

Более года никто из команды в 500 специалистов не мог разгадать тайну сообщения, полученного с расстояния 225 миллионов километров радиотелескопом обсерватории Грин-Бенк. Однако недавно двум американским гражданам удалось сломать код, обнаружив "инопланетный сигнал" с Марса.

Об этом пишет Science Alert.

Сигнал моделированной внеземной трансляции был получен с орбиты Марса с помощью орбитального аппарата Exomars Trace. В рамках проекта "Знак в космосе" около 500 ученых участвовали в его расшифровке. Только спустя почти полтора года двум жителям США удалось "взломать" этот код и расшифровать сообщения.

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Отец и дочь Кен и Келли Чаффин выяснили, что расшифрованное сообщение содержало изображение с пятью группами белых точек и сеток на черном фоне, что напоминает образование и жизнь клеток.

Они отправили то, что у них получилось, автору инициативы "Знак в космосе" Даниэле де Паулис. Энтузиасты предполагают, что это рисунок, изображающий сложные органические молекулы. Возможно речь идет об аминокислотах — органических соединениях, выполняющих функции строительных блоков для белка и входящих в состав всех тканей человеческого тела.

"Раскодированное сообщение представляет собой простое изображение с пятью аминокислотами, представленными в (надеюсь) универсальной органической молекулярной диаграмме", – написал Чаффин.

Теперь у специалистов возникло предположение, что "внеземное" послание является попыткой познакомиться с биологией планеты.

Смоделированный сигнал был отправлен в мае 2023 года с орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), который находился примерно в 225 миллионах километров от Земли.

После захвата тремя радиоастрономическими обсерваториями начался процесс декодирования сигнала.

"Мы использовали реверсивный клеточный автомат Марголуса 2×2 (BCA) с простейшим реверсивным правилом, которое называется "вращением сингулярной точки (CCW), – пояснил старший Чаффин. – Он действует только на ячейки 2×2, содержащие одну точку или пиксель, сохраняя количество пикселей – 625 входных и 625 выходных. Изображение, похожее на звездочку, имеет молекулярные формы, закодированные в наборе трехмерных локальных базисных векторов степеней свободы (также показанных в заголовке)", – продолжает он.

Далее, по словам ученого, "автоматизация СА выполняет преобразование и проецирует эту 3D-информацию на 2D-плоскость".

"Я могу запускать свой симулятор на основе игрового движка Unity вперед (вращение против часовой стрелки) и обратно (вращение по часовой стрелке) во времени и преобразовывать изображения звездной карты в диаграммы аминокислот за 6,625 поколений, а также осуществлять обратный процесс вращения, аминокислот обратно в изображение звездной карты за 6,625 поколений", – написал ученый.

Напомним, Китай открыл доступ для ученых к крупнейшему радиотелескопу в мире, это поможет изучать галактики.

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