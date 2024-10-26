Цены на огурцы в Украине достигли семилетнего максимума: сколько стоит килограмм

В Украине продолжается стремительный рост цен на тепличные огурцы. Эксперты связывают это с дефицитом продукции на внутреннем рынке из-за ограниченного предложения местных производителей.

Об этом сообщает проект EastFruit.

В преддверии выходных производители реализуют огурцы по цене 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), что на 24% превышает показатели конца прошедшей рабочей недели.

Такой уровень цен самый высокий за последние 7 лет наблюдений, а положительная ценовая динамика удерживается уже третью неделю подряд.

Импортеры сообщают о подготовке к массовым закупкам огурцов в Турции из-за существенного сокращения предложения от украинских хозяйств. Традиционно импортная продукция начинает поступать на внутренний рынок со второй половины октября, когда предложение местных овощей резко сокращается.

Наибольшие объемы импорта приходятся на первые два зимних месяца, когда внутреннее производство практически отсутствует.

Сейчас тепличные огурцы в Украине предлагаются в среднем на 29% дороже, чем в прошлом году в этот же период.

Эксперты прогнозируют, что тепличные комбинаты могут продолжить повышать цены при сохранении текущих темпов сбыта. По их мнению, рост цен приостановится только с началом поступления крупных партий импортных огурцов.

Ранее сообщалось, что в Украине подешевела капуста. Какая цена сейчас – читайте в новости.

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