В Украине снова вырастут цены на продукты: в Кабмине назвали причины

В ближайшие месяцы цены будут расти.

В Украине следует ожидать дальнейшего роста цен на продукты.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его данным, среди продуктов, на которые будут расти цены: хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

Причины – очередные возможные отключения электроэнергии, а также необходимость обеспечения условий хранения этих продуктов.

По словам Высоцкого, есть более чувствительные к электроснабжению продукты.

Например, доля энергоносителей в конечном производстве хлебобулочных изделий значительна, поэтому отключения влияют на цены на эти продукты. Также большое количество электроэнергии необходимо для хранения овощей и фруктов.

Ранее Госстат сообщил, что рост цен в Украине в сентябре стал самым большим с начала 2024 года.

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