Инфляция ускорилась: что происходит с ценами в Украине

Девальвация и акцизы толкают цены вверх, но умеренно.

Потребительская инфляция по итогам августа ускорилась. Этот показатель возрос до 7,5% в годовом исчислении (от 5,4% в июле).

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка.

Это произошло, прежде всего, как объяснили в НБУ, из-за ограниченного предложения отдельной продовольственной продукции.

"Базовая инфляция выросла существенно, чем прогнозировалось. Ведь бизнес начал переносить на цены свои затраты на сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты ослабления обменного курса гривны в предыдущие месяцы", — говорится в сообщении.

На продовольственную инфляцию влияет сокращение предложения продукции из-за неблагоприятных погодных условий. И, вероятно, этот фактор будет влиять в течение года. Кстати, из-за сокращения предложения продукции мировые цены на продовольственные товары в сентябре росли быстрее всего за 18 месяцев.

Вырастали цены и на обработанные пищевые продукты, как из-за удорожания продовольственного сырья, так и дальнейшего увеличения расходов предприятий на энергообеспечение и оплату труда.

В то же время стремительнее подорожало большинство непродовольственных товаров, прежде всего под влиянием курсового фактора.

В то же время цены на одежду и обувь снижались быстрее из-за роста конкуренции между продукцией импортного и украинского производства.

Темпы роста цен на услуги несколько ускорились под давлением производственных издержек бизнеса.

Согласно отчету Нацбанка, рост цен на топливо в августе замедлился, учитывая достаточность запасов горючего и ниже, чем ожидалось, цены на нефть на мировых рынках.

Цены на алкогольные напитки снижались все медленнее. Удорожание табачных изделий несколько замедлилось, однако цены на них росли достаточно высокими темпами.

Также ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, очевидно, из-за курсового фактора.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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