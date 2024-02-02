Нацбанк прогнозирует рост инфляции в 2024 году

Восстановление украинской экономики в текущем году замедлится до 3,6%.

В первые месяцы 2024 года инфляция в Украине будет оставаться близкой к текущим уровням, но умеренно вырастет во втором полугодии и к концу года составит 8,6%.

Об этом говорится в ежеквартальном отчете Национального банка.

Ускорение инфляции произойдет из-за исчерпания эффекта влияния сверхблагоприятных погодных условий на предложение продовольствия и рост расходов бизнеса, в том числе на оплату труда.

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После снижения рисков безопасности в 2025 году инфляция замедлится до 5,8% и вернется к цели 5% в 2026 году.

Этому будут способствовать как уменьшение внешнего инфляционного давления, в частности из-за удешевления энергоносителей, так и последовательная монетарная политика НБУ.

Что будет происходить с экономикой

Восстановление экономики Украины будет продолжаться, хоть и замедлится до 3,6% в 2024 году. Ее будут поддерживать мягкая фискальная политика, дальнейшее оживление внутреннего спроса и расширение логистических мощностей.

В то же время, все еще высокие риски безопасности, масштабность потерь и разрушений будут ограничивать экономический рост. Сдерживающее влияние окажет и вероятное сокращение урожаев после прошлогодних рекордов урожайности.

В 2025-2026 годах рост экономики ускорится до 5,8% и 4,5% соответственно, прогнозируют НБУ.

Напомним, фактическая потребительская инфляция в декабре 2023 года была ниже прогнозируемой. Базовая инфляция также замедлилась существеннее прогноза благодаря быстрой адаптации участников валютного рынка к режиму управляемой курсовой гибкости. В 2023 году базовая инфляция замедлилась до 4,9%.

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