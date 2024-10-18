Ночью и утром на Хмельнитчине раздавались сильные взрывы: что известно

Ночью и утром 18 октября во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались мощные взрывы. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его информации, ночью противовоздушная оборона уничтожила восемь "Shahed", а утром – еще семь БпЛА.

"Обращения относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", — подчеркнул чиновник.

Заметим, что ночью и утром в Хмельницкой области несколько раз объявляли тревогу: 23:36 — 01:23; 01:53 – 04:30; 08:40 – 10:22; 10:58 – 11:27. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. В частности, для Староконстантинова.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными БПЛА. Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов.

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