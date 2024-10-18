РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными БпЛА: сколько целей сбито

Радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 135 вражеских беспилотников.
Российские войска в ночь на 18 октября атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 80 вражеских БпЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Враг в ночь на 18 октября атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).
На утро радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 135 вражеских беспилотников.
Воздушное нападение до сих пор отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В настоящее время удалось сбить 80 беспилотников в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.
Еще 44 вражеских дрона были локационно потеряны, два – полетели в Беларусь, до 10 беспилотников еще остаются в воздушном пространстве центральных областей Украины.
"Боевая работа продолжается! Информация обновляется. Не игнорируйте воздушную тревогу!" – отметили в ВС.
К слову, ночью в Киеве слышны взрывы и работала противовоздушная оборона.
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