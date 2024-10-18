РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными БпЛА: сколько целей сбито

Российские войска в ночь на 18 октября атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 80 вражеских БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Враг в ночь на 18 октября атаковал Украину ударными дронами типа "Шахед" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

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На утро радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 135 вражеских беспилотников.

Воздушное нападение до сих пор отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В настоящее время удалось сбить 80 беспилотников в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

Еще 44 вражеских дрона были локационно потеряны, два – полетели в Беларусь, до 10 беспилотников еще остаются в воздушном пространстве центральных областей Украины.

"Боевая работа продолжается! Информация обновляется. Не игнорируйте воздушную тревогу!" – отметили в ВС.

К слову, ночью в Киеве слышны взрывы и работала противовоздушная оборона.

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