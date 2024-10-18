РФ атакувала Україну "Шахедами" і невідомими БпЛА: скільки цілей збито

Російські війська в ніч проти 18 жовтня атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" та дронами невстановленого типу. Сили ППО збили 80 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог у ніч проти 18 жовтня атакував Україну ударними дронами типу "Шахед" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

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Станом на ранок радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 135 ворожих безпілотників.

Повітряний напад досі відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Наразі вдалося збили 80 безпілотників в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

Ще 44 ворожі дрони було локаційно втрачено, два – полетіли до Білорусі, до 10 безпілотників ще залишаються в повітряному просторі центральних областей України.

"Бойова робота триває! Інформація оновлюється. Не ігноруйте повітряну тривогу!" – наголосили в ПС.

До слова, вночі в Києві було чутно вибухи і працювала протиповітряна оборона.

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