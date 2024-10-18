В Україні кардинально зміниться погода: синоптики оновили прогноз

Синоптики попередили українців про значне погіршення погоди. Вже найближчими днями перші заморозки зможуть відчути мешканці столиці.

Всі деталі – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Антициклон Werner дозволив безперешкодно проникнути до України холодному, із заморозками посередині осені, повітрю арктичного походження.

Температура повітря падатиме. Однак, за словами синоптика Ігоря Кібальчича, 18 жовтня на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів, лише на крайньому сході та місцями у Криму пройдуть невеликі дощі.

Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С, у західних та північних регіонах вночі заморозки до -3 °С.

У Києві в останній день робочого тижня, 18 жовтня, також триматиметься хмарність. Опадів не прогнозується. Денні показники термометрів піднімуться до +9 градусів, а вночі впадуть до -2 градусів. Найбільша потужність вітру очікується вдень — легкі 2 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що антициклон своєю потужністю та більш ясною погодою, зумовить заморозки практично по всій Україні. Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтів.

Заморозки очікуються в Україні і на вихідних - попередив Ігор Кібальчич.

Читайте також: До України суне антициклон: яку погоду він принесе 18 жовтня

Про те, що від 17 жовтня в Україні вже пануватиме антициклон, який забезпечить прояснення, але водночас у більшості областей очікуються заморозки, попереджали і в "Укргідрометцентрі".

Тим часом рятувальники Франківщини написали про штормове попередження. За їхніми даними, по області та місту 18 жовтня очікуються сильні заморозки у повітрі 0-5 (ІІ рівень небезпечності).

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання та якою буде зима. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: