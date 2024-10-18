В Украине кардинально изменится погода: синоптики обновили прогноз

Синоптики предупредили украинцев о значительном ухудшении погоды. Уже в ближайшие дни первые заморозки смогут ощутить жители столицы.

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Антициклон Werner позволил беспрепятственно проникнуть в Украину холодным, с заморозками посередине осени воздухом арктического происхождения.

Температура воздуха будет падать. Однако, по словам синоптика Игоря Кибальчича, 18 октября на всей территории страны под влиянием антициклона ожидается облачная погода без осадков, только на крайнем востоке и местами в Крыму пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +8...+13°С, в западных и северных регионах ночью заморозки до -3°С.

В Киеве в последний день рабочей недели, 18 октября, будет держаться облачность. Осадков не прогнозируется. Дневные показатели термометров поднимутся до +9 градусов, а ночью упадут до -2 градусов. Наибольшая мощность ветра ожидается днем – легкие 2 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что антициклон своей мощностью и более ясной погодой обусловит заморозки практически по всей Украине. Разве что восток и юго-восток воздержатся от "минусов" из-за облачности.

Заморозки ожидаются в Украине и в выходные — предупредил Игорь Кибальчич.

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О том, что с 17 октября в Украине будет царить антициклон, который обеспечит прояснение, но в то же время в большинстве областей ожидаются заморозки, предупреждали и в "Укргидрометцентре".

Тем временем спасатели Франковщины написали о штормовом предупреждении. По их данным, по области и городу 18 октября ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-5 (II уровень опасности).

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание и какая будет зима. Больше об этом читайте в новости.

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