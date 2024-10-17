В Украину идет антициклон: какую погоду он принесет 18 октября

Завтра, 18 октября, антициклон своей мощностью и стационированием, а более ясной погодой, приведет к заморозкам практически повсюду в Украине.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, восток и юго-восток воздержатся от "минусов" из-за облачности.

В течение дня холодная погода ожидается в восточной части, +7+9 градусов, в большинстве областей +8+11 градусов. На юге и западе +10+13 градусов, на Закарпатье до +16 градусов.

Дожди возможны в восточных областях, в Днепре, с районами и местами в Запорожье.

Большая часть Украины будет принадлежать сухой антициклонической погоде.

В Киеве в пятницу ожидается сухая, холодная погода. В ближайшую ночь +1+3 градуса, в окрестностях заморозки, завтра днем +9 градусов.

"С 21 октября в большинстве областей Украины ожидается отличная октябрьская погода. Будет сухо, солнечно с дневной температурой воздуха +13+17 градусов", — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание и какая будет зима. Больше об этом читайте в новости.

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