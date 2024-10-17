Она очень красивая: Аманда Холден вышла на красную дорожку в мини-наряде оливкового цвета

Звезда подчеркнула ноги короткой юбкой и выглядела сногсшибательно.
Британская певица и по совместительству теле и радиоведущая - 53-летняя Аманда Холден - посетила мероприятие посвященное старту прослушиваний шоу Britain's Got Talent. Проходило оно в Winter Gardens Blackpool.
Началу мероприятия предшествовала красная дорожка, по которой судьи проекта прошлись, а затем позировали фотографам и раздавали автографы.
Аманда появилась на премьере в эффектном наряде оливкового цвета от бренда Paris Georgia. Он состоял из кофты с открытыми плечами, длинными рукавами, множеством складок и глубоким декольте, а также шелковой мини-юбки.
Наряд дополняли черные туфли на каблуках, массивные золотые украшения - это был винтаж от Givenchy. Также Холден сделали укладку с локонами и нежный макияж.
А пока Аманда блистала на этом мероприятии, ее коллега по утреннему шоу на радио - Эшли Робертс - посетила цирковое шоу в Лондоне в красном платье с прозрачными вставками.
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