Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 17 октября почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.
Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.
В частности, взрывы прозвучали:
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Киев,Полтавщина;
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Черниговщина;
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Одесщина;
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Ровенщина;
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Киев;
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Винница;
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Бровары (Киевская область).
Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российской армии была проведена модернизация беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.
Кроме того, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".
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