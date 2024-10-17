Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 17 октября почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

Киев,Полтавщина;

Черниговщина;

Одесщина;

Ровенщина;

Киев;

Винница;

Бровары (Киевская область).

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Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российской армии была проведена модернизация беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".

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