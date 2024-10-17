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Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью в Украине двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

"Шахеды" атаковали Украину

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 17 октября почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

  • Киев,Полтавщина;

  • Черниговщина;

  • Одесщина;

  • Ровенщина;

  • Киев;

  • Винница;

  • Бровары (Киевская область).

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российской армии была проведена модернизация беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".

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