Россияне модернизировали "Шахеды": что улучшили

Теперь вражеские дроны летают быстрее и выше.
В российской армии провели модернизацию беспилотников "Шахед". Так, была увеличена скорость и высота полета дронов.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинского военного, работающего в мобильном подразделении ПВО.
Украинский боец 15 октября рассказал, что раньше российские дроны "Шахед" были очень медленными, сложными в маневрировании и могли летать только на низких высотах.
Однако с тех пор российские войска модернизировали компоненты "Шахедов", чтобы они летали быстрее и выше.
Военный также отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали технику и тактику для продолжения уничтожения вражеских дронов.
Напомним, в сентябре сообщалось, что Россия существенно нарастила производство "Шахедов" на предприятии "Алабуга".
Кстати, 9 октября украинские войска поразили базу хранения "Шахедов" в Краснодарском крае РФ.
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