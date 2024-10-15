Какая будет зима 2024 года: неожиданный прогноз синоптиков

Какая будет зима этого года в Украине — вопрос, который интересует каждого украинца

По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, кандидата географических наук Веры Балабух, антициклон повлечет за собой аномальную погоду в Украине — зима в этом году в Украине ожидается теплой.

Как пояснила эксперт, в Атлантике формируется мощный антициклон, который выталкивая теплый воздух из субтропиков в сторону Украины, приведет к установлению аномальных для зимы в нашем климатическом поясе температур.

Какая температура будет зимой

По словам Веры Балабух, этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов.

В целом, как отмечает Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

Но это не исключает кратковременных значительных похолоданий. Зимой 2024-2025 года возможны кратковременные арктические вторжения, которые приведут к кратковременным, на два, три дня значительным морозам.

В общем, зима будет такой же теплой и мягкой, как и в прошлом году, с преобладанием умеренных температур.

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