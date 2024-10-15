Яка буде зима 2024: несподіваний прогноз синоптиків

Яка буде зима цього року в Україні - питання, яке цікавить кожного українця

За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, кандидата географічних наук Віри Балабух, антициклон спричинить аномальну погоду в Україні -- зима цього року в Україні очікується теплою.

Як пояснила експертка, в Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур.

Яка температура буде зимою

За словами Віри Балабух, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів.

Загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

Але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 2024-2025 року можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні, на два, три дні значні морози.

Загалом зима буде такою ж теплою та м’якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур.

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