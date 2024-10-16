Увесь Херсон залишився без електрики

Зранку середи, 16 жовтня, місто Херсон повністю залишилося без електрики. Причини масштабного відключення світла наразі з'ясовують.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли, що 16 жовтня, графіки відключень світла не застосовуватимуться. Втім, компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо і користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Читайте також:

На Херсонщині ворог скинув вибухівку з дронів на людей!