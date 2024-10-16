Російська армія просунулась під Куп'янськом та на Донеччині: звіт ISW

Росіяни стверджують, що їхня армія просунулась у районі кордону Донецької та Запорізької областей, але аналітики не виявили відповідних візуальних доказів.

Російські війська протягом 14-15 жовтня просунулися на південний схід від Куп'янська, біля Торецька та на південний схід від Покровська. Окупанти також наступали в районі Часового Яру та Курахового.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На тлі наступальних операцій, що тривають, російські окупанти просунулися на південний схід від Куп'янська, вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 14 і 15 жовтня. Геолокаційні кадри за 15 жовтня свідчать про те, що ворог нещодавно просунувся до південно-східної частини Колесниківки (південний схід від Куп'янська).

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Російські війська також продовжили атаки на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, Кучерівки, Первомайського та Голубівки; на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська в районі Лозової, Новоосинового, Піщаного, Глушківки, Кругляківки, Колесниківки, Степової Новоселівки та у напрямку Грушівки; на захід від Сватового в районі Вишневого; на південний захід від Сватового в районі Новоєгорівки, Макіївки, Новолюбівки, Греківки, Ямполівки та Невського; на захід від Кремінної в районі Торського, Тернів та Зарічного.

Російська армія 15 жовтня продовжила наступальні операції на схід від Сіверська у районі Верхньокам'янського, однак підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

Загарбники також 15 жовтня продовжили наступальні операції в районі Часового Яру. Там також не було підтверджених змін лінії фронту.

Окупанти нещодавно просунулися біля Торецька. Геолокаційні кадри за 14 жовтня демонструють, що росіяни просунулися на захід від Нью-Йорка (на південь від Торецька). Російські блогери стверджують, що загарбники також просунулися у Торецьку, але аналітики не виявили підтвердження цій заяві.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри за 15 жовтня вказують на те, що ворог нещодавно просунувся в західному Червоному Яру (на південний схід від Покровська).

Російські блогери стверджували, що їхні війська, які діють на південний схід від Покровська, увійшли на Селидівський завод залізобетонних виробів на найсхіднішій околиці Селидового, просунулися до околиць Лисівки та на 800 м біля Цукуриного. Але ISW не виявив візуальних доказів цих заяв.

Окупанти 14 і 15 жовтня провели наступи на схід від Курахового у районі Максимільянівки та Георгіївки, однак не досягли підтверджених успіхів.

Російська армія 14 і 15 жовтня атакувала на південний захід від Донецька у районі Вугледара, але не досягли підтверджених територіальних успіхів. Загарбники продовжили наступальні операції на північний схід від Вугледара в районі Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки та Водяного, а також на північний захід від Вугледара в районі Богоявленки.

Як стверджують російські джерела, 14 та 15 жовтня армія РФ просунулася в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але аналітики не виявили візуальних доказів, які б підтверджували ці заяви.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що російські війська окупували Острівське та просунулися біля Левадного, Цукуриного і в Торецьку.

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