Ворог окупував Острівське - Deep State

Росіяни рухаються вперед.
Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.
Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соціальних мережах.
"Ворог окупував Острівське", - йдеться у повідомленні.
Також росіяни просунулися біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку.
Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що РФ намагається взяти Покровськ у котел. За словами фахівця, після захоплення Вугледару загарбники не зупинилися. Вони намагаються наступати на другий оборонний рубіж ЗСУ, що розташовані за вісім кілометрів на північ.
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