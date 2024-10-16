Ворог окупував Острівське - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соціальних мережах.

"Ворог окупував Острівське", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни просунулися біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку.

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Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що РФ намагається взяти Покровськ у котел. За словами фахівця, після захоплення Вугледару загарбники не зупинилися. Вони намагаються наступати на другий оборонний рубіж ЗСУ, що розташовані за вісім кілометрів на північ.

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