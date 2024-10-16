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Ворог окупував Острівське - Deep State

Ворог окупував Острівське - Deep State

Російська армія продовжує рухатися вперед / Фото: Associated Press

Росіяни рухаються вперед.

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті. 

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соціальних мережах.

"Ворог окупував Острівське", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни просунулися біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що РФ намагається взяти Покровськ у котел. За словами фахівця, після захоплення Вугледару загарбники не зупинилися. Вони намагаються наступати на другий оборонний рубіж ЗСУ, що розташовані за вісім кілометрів на північ.

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