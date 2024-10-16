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Враг оккупировал Островское – Deep State

Враг оккупировал Островское – Deep State

Российская армия продолжает двигаться вперед / Фото: Associated Press

Русские двигаются вперед.

Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State в сообщении в социальных сетях.

"Враг оккупировал Островское", — говорится в сообщении.

Также россияне продвинулись возле Левадного, Цукуриного и Торецкого.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что РФ пытается взять Покровск в котел. По словам специалиста, после захвата Угледара захватчики не остановились. Они пытаются наступать на второй оборонительный рубеж ВСУ, расположенный в восьми километрах к северу.

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