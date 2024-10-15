До України сунуть заморозки: де і коли суттєво похолодає

В Україні вже цього тижня у нічну пору заморозки можуть бути вже не лише на ґрунті, а й у повітрі. Втім, вдень буде доволі теплою

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі "УНІАН".

З її слів, цього тижня пануватиме погода без опадів і будуть прояснення, але очікується зниження температури через зміну синоптичної ситуації. Зокрема, починає змінюватись напрямок вітру, а тому надійде прохолодніша повітряна маса.

"Спочатку вночі проти 16 жовтня заморозки у західних областях. А вночі проти 17-го і 18-го - вже у більшості областей. Крім, півдня та сходу. Очікуємо заморозки не тільки на ґрунті, а подекуди навіть в повітрі. Тому що, в принципі, така досить прохолодна повітряна маса буде", - наголосила Птуха.

Денні максимуми, каже синоптикиня, сильно не відрізнятимуться. Вони як були, так і залишаються до +12°.

"Найпрохолодніше, традиційно, в Карпатах, на високогір’ї Карпат. В нічні години 16-17 жовтня 0-3°, вдень +4-9°. Тобто там залишається найпрохолодніший осередок", - розповіла Птуха.

У другій половині тижня заморозки можуть бути у західних, центральних та північних областях. З її слів, не виключено, що від 19 жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть.

"Від 20-го числа вже, хоч вночі й буде +2-8°, але принаймні вже без заморозків", - сказала вона.

Як повідомлялося, у Карпатах вдарили перші морози і випав сніг. На горі Піп Іван стало значно прохолодніше.

Читайте також:

Похолодання та заморозки! Прогноз погоди в Україні на цей тиждень