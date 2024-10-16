Росія вдарила дронами по Тернопільській області: що відомо про наслідки

Вночі проти 16 жовтня російська армія атакувала безпілотниками Тернопільську область. Ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів.

Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода.

"Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих внаслідок влучання немає.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Київ безпілотниками. У небі над столицею відмінно відпрацювала ППО. Знищено усі дрони.

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