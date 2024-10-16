Наслідки атаки на Тернопільщину: в ДСНС показали фото

Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, гасили 45 рятувальників.
Наслідки нічної атаки безпілотниками на Тернопільську область зафіксували на фото. Рятувальники загасили пожежу, яка виникла через ворожий удар.
Про це повідомили в ДСНС України.
Під час атаки в ніч проти 16 жовтня російські війська завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини. Там спалахнула масштабна пожежа.
До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників, 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на чотирьох одиницях спеціальної техніки.
Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Минулося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що в ніч проти 16 жовтня росіяни вдарили дронами по одному з промислових об'єктів у Тернопільській область. Там виникла масштабна пожежа.
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