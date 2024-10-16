Наслідки атаки на Тернопільщину: в ДСНС показали фото

Наслідки нічної атаки безпілотниками на Тернопільську область зафіксували на фото. Рятувальники загасили пожежу, яка виникла через ворожий удар.

Про це повідомили в ДСНС України.

Під час атаки в ніч проти 16 жовтня російські війська завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини. Там спалахнула масштабна пожежа.

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До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників, 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на чотирьох одиницях спеціальної техніки.

Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що в ніч проти 16 жовтня росіяни вдарили дронами по одному з промислових об'єктів у Тернопільській область. Там виникла масштабна пожежа.

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