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Наслідки атаки на Тернопільщину: в ДСНС показали фото

Наслідки атаки на Тернопільщину: в ДСНС показали фото

Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram

Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, гасили 45 рятувальників.

Наслідки нічної атаки безпілотниками на Тернопільську область зафіксували на фото. Рятувальники загасили пожежу, яка виникла через ворожий удар.

Про це повідомили в ДСНС України.

Під час атаки в ніч проти 16 жовтня російські війська завдали удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини. Там спалахнула масштабна пожежа.

До ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників, 12 одиниць спецтехніки ДСНС і 12 поліцейських на чотирьох одиницях спеціальної техніки.

Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки дронами на Тернопільську область / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, раніше в ОВА повідомили, що в ніч проти 16 жовтня росіяни вдарили дронами по одному з промислових об'єктів у Тернопільській область. Там виникла масштабна пожежа.

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