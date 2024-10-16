В Чорному морі два ворожі кораблі: один з них може нести "Калібри"

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Станом на 06:00 16.10.2024 у Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Також в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Раніше експерт пояснював, як здолати російський флот у Чорному морі.

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