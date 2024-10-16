В Черном море два вражеских корабля: один из них может нести "Калибры"

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По состоянию на 06:00 16.10.2024 в Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Об этом информируют Военно-Морские Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Также в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря – 8 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Ранее эксперт объяснял, как одолеть российский флот в Черном море.

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