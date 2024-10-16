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Астрологический прогноз на 16 октября

Астрологический прогноз на 16 октября

Шакал - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день не подходит для начала важных дел и принятия серьезных решений – слишком велика вероятность необдуманных поступков, имеющий негативные последствия. 

Символ дня: крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: красный. 

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион. 

За какую часть тела отвечает: диафрагма, поджелудочная железа. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – чтобы это не привело к серьезным последствиям, необходимо принять превентивные меры: вовремя принимать прописанные ранее врачом лекарства, соблюдать диету, заниматься спортом, гулять на свежем воздухе. 

Питание дня: можно расширить рацион, включив в него условно вредные продукты, отказавшись, тем не менее, от мяса и грибов. 

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит. 

Дачные работы дня: можно собирать еще оставшийся на грядках и ветвях урожай. 

Магия и мистика дня: можно штудировать эзотерические труды или осваивать новые способы гадания – например, на картах Таро. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они подсказывают человеку, какую проблему ему нужно решить. 

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – даже незначительная размолвка может привести к серьезному конфликту. 

Цитата дня: "Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над собой" (Леонардо да Винчи). 

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