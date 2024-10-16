Астрологічний прогноз на 16 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день не підходить для початку важливих справ та ухвалення серйозних рішень – надто велика ймовірність необдуманих вчинків, що має негативні наслідки.

Символ дня: Крилатий шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: червоний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: діафрагма, підшлункова залоза.

Хвороби дня: велика ймовірність загострення хронічних захворювань — щоб це не призвело до серозних наслідків, необхідно вжити превентивних заходів: вчасно вживати прописані раніше лікарем ліки, дотримуватися дієти, займатися спортом, гуляти на свіжому повітрі.

Харчування дня: можна розширити раціон, включивши до нього умовно шкідливі продукти, проте відмовившись від м'яса та грибів.

Стрижка дня: стригтися цього дня не варто.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай, що ще залишився на грядках і гілках.

Магія і містика дня: можна вивчати езотеричні праці або освоювати нові способи ворожіння — наприклад, на картах Таро.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими – вони підказують людині, яку проблему потрібно вирішити.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися – навіть незначна сварка може призвести до серйозного конфлікту.

Цитата дня: «Проси поради у того, хто вміє здобувати перемоги над особливою» (Леонардо да Вінчі).

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