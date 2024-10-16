У Сумській області прозвучало 72 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 15 жовтня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи), скинув з БпЛА вибухові пристрої (3 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), КАБ (4 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удари FPV-дронами (3 вибухи), КАБ (3 вибухи).

Краснопільська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), КАБ (1 вибух), обстріл з мінометів (5 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБів (6 вибухів), удар FPV-дронами (4 вибухи).

Свеська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи), КАБ (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулося скидання із БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), FPV-дроном (1 вибух), обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи), міномету (2 вибухи).

Новослобідська громада: завдано удари FPV дронами (3 вибухи).

Хотінська громада: здійснено скид із БпЛА боєприпасу типу «ВОГ» (1 вибух).

Дружбівська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Миропільська громада: 6 мін та 2 КАБ скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Одещину дронами та ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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