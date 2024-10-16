В Сумской области прозвучало 72 взрыва

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 15 октября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 51 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва), сбросил с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва).

Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва), КАБ (4 взрыва).

Эсманьская громада: совершены удары FPV-дронами (3 взрыва), КАБ (3 взрыва).

Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (1 взрыв), обстрел из минометов (5 взрывов).

Шалыгинская громада: зафиксирован пуск КАБов (6 взрывов), удар FPV-дронами (4 взрыва).

Свеская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва), КАБ (1 взрыв).

Великописаревская громада: произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (4 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва), миномета (2 взрыва).

Новослободская громада: нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).

Хотинская громада: сброс с БПЛА боеприпаса типа «ВОГ» (1 взрыв).

Дружбовская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (1 взрыв).

Зноб-новгородская громада: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов).

Миропольская громада: 6 мин и 2 КАБ сбросили россияне на территорию общины.

Глуховская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Также читайте В Сумской области прозвучало 28 взрывов: подробности

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.