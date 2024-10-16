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В Сумской области прозвучало 72 взрыва

В Сумской области прозвучало 72 взрыва

Россияне беспощадно обстреливают Сумщину / Фото: Новинарня

Россияне продолжают обстреливать Сумщину.

Стала известна ситуация на приграничных Сумщинах по состоянию на 21.00 15 октября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 51 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 72 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Свеская, Зноб-Новгородская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва), сбросил с БпЛА взрывные устройства (3 взрыва).
  • Юношеская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва), КАБ (4 взрыва).
  • Эсманьская громада: совершены удары FPV-дронами (3 взрыва), КАБ (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (1 взрыв), обстрел из минометов (5 взрывов).
  • Шалыгинская громада: зафиксирован пуск КАБов (6 взрывов), удар FPV-дронами (4 взрыва).
  • Свеская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва), КАБ (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (4 взрыва), FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (4 взрыва), миномета (2 взрыва).
  • Новослободская громада: нанесены удары FPV дронами (3 взрыва).
  • Хотинская громада: сброс с БПЛА боеприпаса типа «ВОГ» (1 взрыв).
  • Дружбовская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (1 взрыв).
  • Зноб-новгородская громада: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов).
  • Миропольская громада: 6 мин и 2 КАБ сбросили россияне на территорию общины.
  • Глуховская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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