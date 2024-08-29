Зеленський з Путіним чи "Паляниці" з "Калібрами": якими будуть "переговори" про війну і мир

Зокрема, Politico пише, що коли РФ відмовилась від участі в наступному Саміті миру і назвала українську формулу "абсолютно неприйнятною", в Києві вирішили, що Москву треба трохи підбадьорити і заявивли, що наступи на її територію припиняться, коли буде укладена мирна угода.

Війна триває. І віднедавна – не лише в Україні, а й на території Росії. Поки Київ втрачає території в Донецькій області, Москва – в Курській. Одні західні ЗМІ пишуть, що Курська операція зірвала заплановані таємні переговори обох держав у Катарі. Інші – що саме цією операцією Україна прагне здобути собі козирі для будь-яких майбутніх перемовин. І поки обидві держави стверджують на неможливості такої бесіди, світові політики наполягають на протилежному та навіть вигадують нові "мирні плани". Водночас західні медіа припускають, який вигляд могли б мати переговори, і про що саме вони б були.

Чи будуть мирні переговори між представниками України та Росії, чи далі свій "діалог" продовжать ракети "Іскандер" та ракети-дрони "Паляниця"? Про це читайте на ТСН.ua.

Зірвані переговори – про що вони мали бути?

Невдовзі після початку Курської операції на початку серпня видання The Washington Post з посиланням на дипломатів повідомило, що цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації до катарської столиці Дохи для непрямих переговорів про припинення ударів по енергетиці та відповідній інфраструктурі з обох боків. У ролі посередників мали виступити катарці, які б зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями.

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WP з посиланням на дипломата-учасника перемовин повідомило, що чиновники РФ відклали зустріч з офіційними особами Катару після вторгнення України до Курщини. Московська делегація назвала це "ескалацією". Мовляв, Київ "не попередив Доху про свій транскордонний наступ". Дипломат зауважив, що росіяни не скасували переговори, а запевнили, що їм "потрібен час".

Водночас, за інформацією видання, Україна все одно хотіла відправити свою делегацію до Дохи. Втім, Катар відмовився, бо, мовляв, не бачить користі від односторонньої зустрічі.

За словами дипломата, Доха обговорювала з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на удари по енергетиці протягом останніх двох місяців. Після цього сторони домовилися про саміт, і їх залишалося лише узгодити незначні деталі. Але "після Курська росіяни відступили".

Російський співрозмовник WP сказав, що "Путін не буде налаштований укладати угоду після Курської наступальної операції":

"Ви знаєте, що наше російське керівництво зазвичай не йде на компроміси під тиском".

А в Офісі президента України у відповідь на запит журналістів повідомили, що саміт у Досі перенесли "через ситуацію на Близькому Сході", проте він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня. В ОП також вказали, що після цього Київ проконсультується зі партнерами щодо імплементації обговореного. Зауважимо, ніде офіційно не повідомлялося про те, відбувся цей саміт чи ні. Однак факти говорять за себе: російські війська вже кілька днів поспіль атакують українську енергетику, а в самій РФ після нальотів дронів палають дедалі нові нафтобази.

WP також інформувало, що українські високопосадовці мали змішані очікування щодо успіхів на переговорах. Дехто оцінював шанси на успіх у 20%, а інші передбачали ще гірші перспективи навіть, якби Курської операцій не відбулося. За словами українських і західних посадовців, крок Києва назустріч Москві був частково спрямований на те, аби Україна отримала більше важелів впливу на майбутні переговори.

"Військові аналітики висловлюють скептицизм щодо того, що українські війська зможуть утримати контроль над російською територією. Москва також продовжує здобувати перемоги в Донецькій області на сході України і не відводить звідти війська для захисту від нового українського наступу. Але хоча Київ, можливо, і покращив свою майбутню переговорну позицію завдяки захопленню земель, ймовірність швидких мирних переговорів, здається, зменшилася", – резюмували у WP.

Після публікації цієї статті речниця російського МЗС Марія Захарова узялася спростовувати те, що прорив ЗСУ до Курщини зірвав таємні непрямі переговори Києва та Москви:

"Ніхто нічого не зривав, бо зривати не було чого. Жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться".

Україна готова на переговори, але не з Путіним – Politico

Невдовзі після публікації своїх колег видання Politico з посиланням на заяви українських чиновників повідомило, що Київ готовий на мирні переговори з Москвою, але не безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним, а за досвідом "зернової угоди".

"Модель мирного договору, яку дедалі частіше обговорюють у Києві, бере за основу угоду від липня 2022 року, яка дозволила Україні відновити експорт зерна з Чорного моря. У межах цього дипломатичного формату Росія та Україна працювали над окремими угодами під наглядом ООН і Туреччини як посередників, без безпосередньої домовленості між Москвою та Києвом", – вказувало Politico.

Автори статті вказували, що "чорноморська модель" дозволила б подолати цей "глухий кут".

Основа прагнень України – розроблений 2022 року президентом Володимиром Зеленським мирний план із 10 пунктів, який глава держави представив на Саміті миру у червні 2024 року. План охоплює низку тем, як-от продовольча та енергетична безпека, відновлення територіальної цілісності України та виведення російських військ. Однак автори статті вказували, що попереду в Києва ще довгий шлях:

"Він повинен працювати над спільним мирним планом з країнами, які погодилися допомогти йому реалізувати три початкові пункти мирної формули – ядерна та енергетична безпека, продовольча безпека та повернення полонених – узгоджені під час першого мирного Саміту в Швейцарії в червні".

Зеленський хоче, щоб результатом зустрічей стала спільна мирна пропозиція. За ідеєю, дружні до Росії країни-учасники реалізації мирної програми мають представити свої пропозиції Москві під час другого мирного саміту, який Київ хоче організувати до кінця цього року. Однак РФ вже заявила, що не приїде на цей саміт, і назвала українську мирну формулу "абсолютно неприйнятною" для Кремля.

Як зазначило Politico, тому українці вирішили, що Росію потрібно трохи підбадьорити, заявивши, що наступи на її територію припиняться, коли буде укладена мирна угода.

"Що швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема, на основі мирної формули, яка веде до такого миру, то швидше припиняться рейди українських Сил оборони на російську територію", – заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

За інформацією видання The Economist, головною метою Курської операції було відволікання російських військ із Донецької області та створення козирів для будь-яких майбутніх переговорів.

Видання також інформувало, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час планування операції у Курській області ділився інформацією лише з невеликою групою генералів, силовиків та з Зеленським.

Україна хоче бити ракетами по РФ, щоб схилити її до переговорів – The Guardian

Видання The Guardian нещодавно повідомило, що Україна хоче отримати від західних держав дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами по російській території, щоб схилити Кремль до переговорів про припинення бойових дій. Як вказувалося у статті, Київ розраховує, що застосування англо-французьких ракет Storm Shadow у "демонстраційній атаці" покаже Москві, що її об’єкти можуть бути уразливими для атак, і що це може спонукати Кремль до переоцінки своїх дій.

Український високопосадовець сказав The Guardian, що у Кремлі погодяться на реальні переговори лише тоді, коли зрозуміють, що небезпека загрожує безпосередньо Москві та Санкт-Петербургу.

Така стратегія є ризикованою, тому її не підтримує Вашингтон: там побоюються ескалації конфлікту. Зауважимо, що США постачають деякі компоненти для виробництва Storm Shadow, і саме тому вони також мають дати згоду на їхнє застосування по території РФ.

Ракети Storm Shadow / Скриншот

Туреччина може мати формулу, як покласти край війні – Atlantic Council

Видання Atlantic Council у своїй свіжій статті пише, що Туреччина прагне сприяти закінченню війни в Україні і, за словами аналітиків, може мати ефективний план для цього. Туреччина демонструє спроможність впливати на війну, одночасно підтримуючи зв'язки як із Росією, так і з Україною. Анкара активно закликає до деескалації та завершення війни, підтримуючи баланс між усіма сторонами конфлікту.

"Не всі війни закінчуються драматичною поразкою чи перемогою: деякі вичерпуються або переходять у фазу спокою після стратегічного глухого кута", – вказують автори матеріалу.

В Atlantic Council вказали, що Туреччина прагне скористатися своїм тристороннім балансуванням між Росією, НАТО та регіональними союзниками для створення умов для врегулювання війни та гарантій, що запобігатимуть її повторному виникненню.

З огляду на свою стратегічну позицію, Туреччина може запропонувати план, який відповідатиме інтересам США та інших країн НАТО. Турецький трикутник балансування передбачає координацію між країнами Альянсу в регіоні, Росією та союзниками Туреччини, що не входять до НАТО. Це дозволяє стримувати Москву через посилення співпраці в галузі безпеки з Києвом та іншими країнами регіону, а також зберігати дипломатичні зв’язки з РФ, щоб уникнути ескалації.

Автори зазначають, що Туреччина намагається запропонувати компроміс, який би дозволив усім сторонам вийти з "конфлікту" без втрати обличчя. Моральний компроміс може бути огидним, але він може стати єдиним способом завершення війни.

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Повідомляється, що Анкара використовує стратегію "батога і пряника", одночасно підтримуючи українську оборону та закликаючи до переговорів щодо припинення війни. Нещодавно Туреччина посилила військове співробітництво з Україною, зокрема через спільне виробництво артилерійських боєприпасів. А турецькі дрони, бронетехніка та інша військова підтримка стали важливими елементами української оборони.

Atlantic Council рекомендує США підтримати Туреччину у її підході до мирного врегулювання. Автори публікації вважають, що спільні зусилля США, НАТО та Туреччини можуть зміцнити оборонні можливості України та сприяти регіональній стабільності. Турецька дипломатія і військовий потенціал можуть стати ключем до завершення війни, але для цього потрібна координація і підтримка з боку міжнародних партнерів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган / Фото: Getty Images

Що про перемовини кажуть у самих Києві та Москві

26 серпня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що станом на зараз переговори з Україною втратили свою актуальність. Він також назвав не завжди достовірними численні повідомлення у ЗМІ про контакти між державами.

Коментар Пєскова прозвучав у відповідь на публікацію The Washington Post про нереалізовані перемовини в Досі.

А помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що пропозиції Москви щодо війни в Україні не анульовані, але наразі, враховуючи ситуацію в Курській області, Москва не розмовлятиме з Києвом:

"На даному етапі з урахуванням цієї авантюри (української операції в Курській області – ред.) розмовляти ми не будемо".

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 29 серпня заявив, що наразі переговори з РФ не створять основ для справедливого міцного миру. Він вказав на щонайменше три причини, чому будь-який діалог із Путіним на цьому етапі буде порожнім:

неможливість довіряти росіянам, адже вони постійно порушують усі угоди;

неможливість справедливих репарацій;

неможливість покарання воєнних злочинців, "найголовнішим серед них у РФ є сам Путін".

"Усі війни з часом закінчуються, починаються переговори, підписуються мирні договори. Завадою на шляху до цього є лише одна особа… Прізвище цієї особи очевидне й дуже криваво вже вписане в історію", – заявив Подоляк.

Радник голови ОП Михайло Подоляк / Фото: Getty Images

Еліти РФ обговорюють варіанти завершення війни – Foreign Policy

У колонці для Foreign Policy директор євразійської програми Інституту відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен повідомив, що протягом певного часу серед західних політиків, експертів, а також у Росії, активно обговорюються можливі сценарії закінчення війни в Україні.

Лівен вказав, що нещодавно конфіденційно обговорив питання війни з різними представниками російського істеблішменту, зокрема дипломатами, науковцями, бізнесменами та аналітиками. Експерт заявив, що лише невелика частина еліти РФ підтримує ідею повної перемоги в Україні, зокрема анексію нових територій чи створення проросійського режиму в Києві. Більшість прагне якнайшвидшого припинення вогню на нинішніх лініях фронту.

Один російський експерт з безпеки висловився так: "Атака на Курськ може дати Україні можливість покращити свої умови, але це не призведе до справжньої перемоги. Українським військам, можливо, доведеться відступити з Курська, але Росія ніколи не залишить Крим і Донбас".

Вторгнення ЗСУ на Курщину викликало серйозне занепокоєння в адміністрації Путіна. Лівен вказує, що серед російської еліти мало хто поважає президента як військового лідера, але існує значне схвалення економічних досягнень його уряду в умовах санкцій і адаптації промисловості до потреб війни.

Головна причина, чому еліти в РФ прагнуть до компромісу – впевненість у тому, що Москва не зможе захопити великі українські міста, такі як Харків, воєнним шляхом. Тому будь-які захоплені села Харківщини слід розглядати лише як можливість для торгу на майбутніх переговорах. Еліти також готові до компромісу, бо вважають, що РФ не зможе досягти повної перемоги без масової мобілізації, яка може спричинити народний спротив.

Водночас усі, з ким спілкувався автор публікації, заявили, що Росія не може відступити з територій, які вона анексувала в чотирьох областях України. Більшість вважають, що території в інших областях, як-от на Харківщині, можуть бути повернуті Україні в обмін на демілітаризацію цих регіонів. Це могло б сприяти припиненню вогню і дозволило б Путіну стверджувати, що він забезпечив безпеку російських регіонів, які зазнали обстрілів з України. Деякі оптимістично налаштовані росіяни вважають можливим обмін територіями між Харківщиною та окупованими частинами чотирьох областей.

Лівен зазначив, що серед його співрозмовників не було розбіжностей у питанні необхідності нейтралітету України. Проте деякі представники істеблішменту серйозно розмірковують, як забезпечити мирне врегулювання без офіційних військових гарантій Заходу та постачання зброї Україні. Обговорюються ідеї мирного договору, ратифікованого Радою Безпеки ООН і БРІКС, а також демілітаризованих зон під охороною сил ООН.

Більшість вважає, що якщо Захід погодиться з ключовими вимогами РФ, Москва може поступитися в інших сферах. Щодо вимоги про "денацифікацію" України, дехто вважає, що Росія могла б погодитися на "дружній" уряд у Києві. Еліти також гадають, що в разі виконання російських умов, Москва може задовольнитися ухваленням закону про заборону неонацистських партій і символіки в Україні.

Експерт вказує, що Путін, ймовірно, вирішуватиме позицію Росії на переговорах. Його публічна позиція містить пропозицію про негайне припинення вогню, якщо Україна виведе свої сили з територій, на які претендує РФ, і пообіцяє не просуватися до НАТО. Хоча це здається малоймовірним, Путін може бути готовий укласти угоду, де ці території будуть демілітаризовані під українською адміністрацією, але їхній статус обговорюватиметься пізніше.

Ніхто зі співрозмовників Лівена точно не знає, що думає очільник Кремля. Однак вони погоджуються в тому, що хоча Путін зробив помилки на початку війни, він є прагматиком і може визнавати військову реальність.

У публікації вказується, що вимоги Росії визначатимуться результатами на полі бою. Якщо українці зможуть утримати нинішню лінію фронту, саме нею пройде остаточне припинення вогню. Якщо ж зазнають поразки – можливі нові захоплення територій.

Що про переговори і мир кажуть світові політики?

Чехія

Президент Чехії Петр Павел нещодавно закликав світові держави, зокрема США, Китай, а також Євросоюз об'єднатися, щоб підштовхнути Україну та Росію до мирних переговорів.

Павел вважає, що через кілька років обидві сторони можуть зрозуміти, що продовжувати війну неможливо, і тоді переговори стануть неминучими. За словами президента Чехії, світові держави мають зіграти ключову роль у цьому процесі, використовуючи політичний, економічний та дипломатичний вплив.

Водночас Павел зазначив, що Курська операція може посилити позиції України на переговорах. Хоча справедливий мир, за словами політика, передбачає повернення Україні всіх її територій та компенсацію за завдану шкоду, однак реальність може виявитися іншою. Президент Чехії припустив, що навіть після переговорів РФ може залишити за собою частину українських територій, які, з погляду демократичних країн, будуть вважатися тимчасово окупованими.

Німеччина

Речник МЗС Німеччини Себастьян Фішер заявив, що Росія саботує мирні переговори з Україною. Дипломат наголосив, що Київ цілком відкритий для переговорів, натомість Москва відмовилась від участі в наступному Саміті миру, що свідчить про її так звану "готовність" до мирного діалогу.

"Якщо послухати заяви з Москви, там не можна почути жодної готовності до мирних переговорів. Ба більше, вони вимагають анексії кількох українських регіонів, які навіть не контролюють… Якщо дійде до мирних переговорів, Україна має бути достатньо сильною, щоб їх вести, а для цього потрібна, зокрема, зброя", – заявив Фішер.

Індія

Під час свого першого візиту до України 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що "проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем – це діалог і дипломатія".

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"Минулого місяця, коли я відвідав РФ для зустрічі з Путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв’язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем – це діалог і дипломатія. І що, не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати вихід із цієї кризи", – сказав Моді.

Він сказав, що Індія готова зробити внесок у зусилля, які докладаються для досягнення миру: "І я особисто як друг, якщо я можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні".

Володимир Зеленський і Нарендра Моді під час зустрічі в Києві / Фото: Офіс президента України

США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп назвав себе єдиним, хто допоможе закінчити війну в Україні та запобігти "Третій світовій війні".

Трамп згадав про "прорив у Росії", ймовірно, маючи на увазі Курську операцію:

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають у Росії. Ви отримаєте Третю світову війну".

Він вкотре пообіцяв закінчити війну в Україні після перемоги на виборах:

"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко".

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Водночас кандидат Дональда Трампа у віцепрезиденти США Джей Ді Венс заявив, що "прийнятний мир" до України принесе той, кого поважає Путін, явно маючи на увазі Трампа.

Президент США Дональд Трамп / Associated Press / Фото: Associated Press

До слова, на думку ексголови МЗС України Павла Клімкіна, переговори між Україною та Росією будуть, але вже після американських виборів.

"Путін дуже хоче переговорів, але він хоче переговорів не з нами, а зі США та Заходом. Він вважає, що він веде війну на нашій території з Заходом. Це його логіка. Але він прекрасно розуміє, що Захід йому не перемогти. І нас не перемогти. Я вважаю, що переговори будуть. Вони навряд чи будуть серйозними до моменту, коли перезавантажиться наступна американська адміністрація. Непублічні розмови – це все можливо. Вони завжди відбуваються – так побудована зовнішня політика", – розповів Клімкін.

А поки маємо, що маємо: російські війська просуваються на Донеччині, українські сили утримують контроль над територіями Курщини. РФ зараз фактично щоночі та вдень атакує мирні міста та критичну інфраструктуру України "Іскандерами" й іншими видами ракет. Україна ж спалює російські нафтобази та військові об’єкти, а також вперше застосувала нову зброю власного виробництва – ракету-дрон "Паляниця". Видання Bloomberg із посиланням на Розвідуправління Пентагону повідомило що наразі Україні та Росії бракує військових ресурсів для проведення масштабних наступальних операцій.

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