Україна та РФ не мають достатньо ресурсів для масштабних наступів – Bloomberg

Висновки розвідки США перегукуються з публічними заявами американських посадовців про те, що "війна близька до глухого кута".

За оцінками Пентагону, Україні та Росії зараз бракує військових ресурсів для проведення масштабних наступальних операцій.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Розвідувальне управління Пентагону.

Згідно з оцінками американського Розвідуправління, Україна, як і раніше, не має достатньої кількості боєприпасів для протидії можливостям російських військ використовувати до 10 тис. снарядів на день. Це – навіть після ухвалення Конгресом США у квітні нового пакета військової допомоги для України.

У Пентагоні вважають, що українські війська здатні вибудовувати оборону, але навряд чи ЗСУ можуть протягом щонайменше найближчих шести місяців почати широкомасштабний контрнаступ.

В американській розвідці вказують, що Росія обрала стратегію виснаження України. Москва, напевно, утримуватиме буферну зону з тимчасово окупованих українських територій, однак військ для масштабніших атак, зокрема, на Харків, у РФ не вистачить.

Видання повідомило, що висновки Розвідуправління Пентагону було занесено до останнього щоквартального звіту про допомогу від США для України, опублікованого геніспектором відомства Робертом Сторчем. Ці висновки перегукуються з публічними заявами американських посадовців – зокрема ексголови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі – про те, що "війна близька до глухого кута".

До слова, у статті Financial Times повідомляється, що після початку операції в Курській області українським силам на Донеччині почало бракувати снарядів і вони повернулися до нормування боєприпасів.

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