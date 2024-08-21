Якщо любите носити чорний одяг: що це говорить про вашу особистість

Напевно, у кожної людини в гардеробі є багато чорних речей: що про це говорять психологи.

У Великій Британії було проведено дослідження, в якому взяли участь більше тисячі людей. Науковці хотіли визначити, як колір одягу впливає на самовідчуття учасників експерименту. Чорний колір опинився на першому місці, оскільки він мав найбільший відсоток упливу на свідомість учасників дослідження. Розповідаємо, які результати експерименту, що говорять психологи про риси характеру людей, які полюбляють носити чорний одяг.

Які результати дослідження впливу чорного кольору на свідомість людей

Науковці визначили, що ті люди, які вдягають речі чорного кольору, хочуть справити позитивне враження та досягти своєї мети через вплив на думки оточуючих. Чорний одяг ніби випромінює надійність та впевненість, переконує, що людина має вплив, її ідеям можна довіряти.

Інші опитування стосовно чорного кольору показують, що він асоціюється у людей із сексуальністю, високим інтелектом та впевненістю в собі. Що стосується "негативних рис" цього кольору, до таких належать зарозумілість та снобізм.

Отже, вчені в ході експерименту визначили, що чорний колір є символом впевненості, самодостатності та сміливості. У чорному одязі як жінки, так і чоловіки, почуваються елегантними, рішучими і спокійними водночас.

Що говорять про одяг чорного кольору психологи

За теорією психології кольору, люди, які люблять носити чорний одяг, хочуть повернути собі владу та повагу оточуючих. На перший погляд вони можуть здаватися відстороненими, але це досить чутливі особистості.

Людина, яка носить чорний одяг, хоче, щоб до неї ставилися, як до важливої та впливової особистості. Зазвичай ті, які люблять такий одяг, думають, що цей колір зробить їх привабливішими, харизматичнішими та розумнішими.

Психологи назвали основні риси характеру людей, які люблять носити чорний одяг:

впевненість;

чутливість;

бунтарство і несприйняття контролю з боку інших;

подобається влада та вплив;

емоційна закритість.

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