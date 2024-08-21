Если любите носить черную одежду: что это говорит о вашей личности

Наверное, у каждого человека в гардеробе много черных вещей: что об этом говорят психологи.

В Великобритании было проведено исследование, в котором приняли участие более тысячи человек. Ученые хотели определить, как цвет одежды влияет на самоощущение участников эксперимента. Черный цвет оказался на первом месте, поскольку у него был наибольший процент влияния на сознание участников исследования. Рассказываем, каковы результаты эксперимента, что говорят психологи о чертах характера людей, которые любят носить черную одежду.

Какие результаты исследования влияния черного цвета на сознание людей

Ученые определили, что те люди, которые одевают вещи черного цвета, хотят произвести положительное впечатление и добиться своей цели через влияние на мнения окружающих. Черная одежда как бы излучает надежность и уверенность, убеждает, что человек имеет влияние, его идеям можно доверять.

Другие опросы по черному цвету показывают, что он ассоциируется у людей с сексуальностью, высоким интеллектом и уверенностью в себе. Что касается "отрицательных черт" этого цвета, к таковым относятся высокомерие и снобизм.

Итак, ученые в ходе эксперимента определили, что черный цвет является символом уверенности, самодостаточности и смелости. В черной одежде как женщины, так и мужчины, чувствуют себя элегантными, решительными и спокойными одновременно.

Что говорят об одежде черного цвета психологи

По теории психологии цвета, люди, любящие носить черную одежду, хотят вернуть себе власть и уважение окружающих. На первый взгляд, они могут казаться отстраненными, но это достаточно чувствительные личности.

Человек, который носит черную одежду, хочет, чтобы к нему относились, как к важной и влиятельной личности. Обычно те, кто любит такую одежду, думают, что этот цвет сделает их более привлекательными, харизматичными и умными.

Психологи назвали основные черты характера людей, любящих носить черную одежду:

уверенность;

чувствительность;

бунтарство и неприятие контроля со стороны других;

нравится власть и влияние;

эмоциональная закрытость.

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