Дженнифер Лопес после двух лет брака официально подала на развод с Беном Аффлеком

Американская певица Дженнифер Лопес подала на развод с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком.

Самые плохие опасения поклонников звездной пары сбылись. Журналисты издания TMZ узнали, что Джей Ло 20 августа подала документы на развод с мужем в Высший суд округа Лос-Анджелес. Что любопытно, это сделал не адвокат певицы, а она самостоятельно.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Исполнительница также указала, что фактическая дата расторжения отношений с актером является 26 апреля этого года. К слову, тогда именно в СМИ попала информация, что у пары серьезные проблемы в браке. Согласно документам, Дженнифер Лопес не будет пытаться наладить отношения и просит Бена Аффлека этого тоже не делать.

Кстати, источник издания утверждает, что супруги после свадьбы не заключали брачный договор. Очевидно, они считали, что не будут разводиться. Все их заработки за два года брака считаются общими. Как Джей Ло и Бен Аффлек будут делить средства – неизвестно, однако по закону супруги могут претендовать на равную долю.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Отметим, впервые Лопес и Аффлек пытались создать семью в 2002 году, тогда пара обручились. Однако уже через год влюбленные разорвали отношения. Спустя почти 20 лет пара сошлась снова. В июле 2022 года актер и певица сыграли громкую свадьбу в Лос-Анджелесе. Весной этого года в СМИ попала информация, что супруги находятся на грани развода. Лопес и Аффлек эти слухи не комментировали, однако своим поведением давали понять, что действительно не все хорошо. То пара выставила на продажу общий дом, то певица отыграла день рождения без мужа. Наконец, догадки оказались правдивыми.

Дженнифер Лопес в стиле "Бриджертонов" громко отпраздновала день рождения

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