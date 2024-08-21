Сколько войск россияне стянули на Курщину: оценка эксперта

Россия на Курском направлении нарастила группировку войск в пределах 25 тыс. бойцов.

Такие подсчеты военный эксперт Сергей Згурец опубликовал на сайте "Эспрессо".

Как указал Згурец, в общем группировка сил, которые враг сейчас нарастил на всех участках Курского направления, составляет в пределах 25 тыс. личного состава.

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"Если интегрировать данные из разных источников, то можно утверждать, что на западном направлении, это направление в сторону Глушковского района, сконцентрировано где-то до 5 тысяч личного состава противника. Центральная зона с направлением на Льгов и Рыльск – около 8 тысяч личного состава РФ разных подразделений, включая оперативные резервы противника. И восточная часть, это касается восточнее Суджи, где сконцентрировано самое большое количество сил противника – до 11 тысяч", – говорится в публикации военного эксперта.

Он отметил, что действия на Курском направлении важны для украинских войск, но не менее важно обеспечить баланс сил и потребностей Сил обороны на других направлениях фронта:

"Учитывая, что и Покровское, и Торецкое направления сейчас крайне значимы для нашей линии обороны".

Згурец указал, что ситуация находится в динамике и много важных вещей еще будут происходить в ближайшем будущем.

"Не могу не упомянуть, что наши наступательные действия являются первым случаем, когда на территорию РФ со времен Второй мировой войны заходят военные подразделения другой страны", – добавил эксперт.

Напомним, по сообщению Пентагона, США фиксируют передислокацию небольшой части российских войск на территорию Курщины.

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