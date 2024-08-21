Скільки військ росіяни стягнули до Курщини: оцінка експерта

Найбільшу кількість сил – 11 тис. бійців – ворог сконцентрував на схід від Суджі.
Росія на Курському напрямку наростила угруповання військ у межах 25 тис. бійців.
Такі підрахунки військовий експерт Сергій Згурець опублікував на сайті "Еспресо".
Як вказав Згурець, загалом угруповання сил, які ворог зараз наростив всіх ділянках Курського напрямку, становить у межах 25 тис. особового складу.
"Якщо інтегрувати дані з різних джерел, то можна стверджувати, що на західному напрямку, це напрямок у бік Глушківського району, сконцентровано десь до 5 тисяч особового складу противника. Центральна зона з напрямком на Льгов і Рильськ – близько 8 тисяч особового складу РФ різних підрозділів, включно з оперативними резервами противника. І східна частина, це стосується на схід від Суджі, де сконцентрована найбільша кількість сил противника – до 11 тисяч", – йдеться у публікації військового експерта.
Він зазначив, що дії на Курському напрямку важливі для українських військ, але не менш важливо забезпечити баланс сил і потреб Сил оборони на інших напрямках фронту:
"З огляду на те, що і Покровський, і Торецький напрямки зараз вкрай значущі для нашої лінії оборони".
Згурець вказав, що ситуація перебуває в динаміці і багато важливих речей ще відбуватимуться в найближчому майбутньому.
"Не можу не згадати, що наші наступальні дії є першим випадком, коли на територію РФ з часів Другої світової війни заходять військові підрозділи іншої країни", – додав експерт.
Нагадаємо, за повідомленням Пентагону, США фіксують передислокацію невеликої частини російських військ на територію Курщини.
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