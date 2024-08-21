У Пентагоні заявили, що РФ перекидає "невеликі сили" на Курщину

У Росії є серйозні проблеми після початку операції на Курщині.

Сполучені Штати фіксують передислокацію невеликої частини російських військ на територію кіпрської області, де вже два тижні триває наступ Збройних сил України.

Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

За словами Райдера, у США "справді спостерігають ознаки того, що росіяни передислоковують невеликі сили в Курську область для реагування" на наступ ЗСУ.

Він зазначив, що у Росії є серйозні проблеми після початку операції на Курщині.

"Якщо говорити загалом, то Росія досі докладає зусиль для реагування (на наступ. – Ред.), і можна спостерігати просування українських сил", – додав речник Пентагону.

Разом з тим Райдер відмовився уточнювати, чи йдеться про передислокацію російських сил з України або з інших регіонів Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп розповів, чому росіяни не чинили опір ЗСУ на Курщині.

Крім того, ми також інформували, що соратник Гіркіна запропонував не міняти строковиків, які здалися в полон.

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