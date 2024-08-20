Росія перекидає війська з України під Курськ: як це вплине на фронт

Наслідки дій України в Курській області можна буде відчути у короткостроковій або у середньостроковій перспективі.

Збройні сили України продовжують операцію в Курській області. У відповідь Росія почала поступово переміщувати свої війська на територію регіону, зокрема з південного фронту.

Про це розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що переміщення російських військ відбувається не дуже швидко і не в значній кількості. Музичук пояснив, що наслідки цього по лінії фронту можна відчути у короткостроковій або у середньостроковій перспективі.

"Це не стосується напрямків головного удару, бо там ворог навпаки концентрує свої сили", - додав він.

За його даними, росіяни підтягують свої мотострілецькі та танкові підрозділи, а також морську піхоту. Вони планують тим самим посилити свої наступальні дії на важких ділянках фронту.

Нагадаємо, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський розповів, що під час операції ЗСУ в Курській області агресорка Росія почала відтягувати деякі частини з фронту в Україні. Втім, ефект зможемо побачити лише за кілька тижнів.

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