Умерла Мария Браньяс Морера: какими были последние слова 116-летней женщины

В Испании на 117-м году жизни скончалась Мария Браньяс Морера, ставшая самым старым человеком в мире.

В социальной сети X родные прокомментировали печальное известие.

"Мария Браньяс покинула нас. Она умерла так, как хотела: во сне, мирно и без боли. Мы будем всегда помнить ее за ее советы и доброту", — говорится в сообщении.

Браньяс, прожившая последние два десятилетия в доме престарелых в городе Олот, предупредила незадолго до смерти, что чувствует "слабость".

"В один день, который я еще не знаю, но который очень близко, это долгое путешествие закончится. Смерть найдет меня уставшей после того, как я прожила так долго, но я хочу, чтобы она нашла меня улыбчивой, свободной и удовлетворенной. Время близится. Не плачьте, я не люблю слез. И прежде всего, не страдайте из-за меня, потому что вы знаете меня, я буду счастлива, куда бы ни пошла, потому что вы будете со мной в какой-то степени", — написала она в аккаунте, который ведет ее семья.

Мария Браньяс Морера / Фото: twitter.com/MariaBranyas112

Напомним, Книга рекордов Гиннеса официально признала статус Браньяс как самого старого человека в мире в январе в 2023 году после смерти французской монахини Люсиль Рандон в возрасте 118 лет. После смерти Браньяс самым старым живым человеком в мире стала японка Томико Итоока, родившаяся 23 мая в 1908 году, которой сейчас 116 лет.

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